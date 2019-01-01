- HİZMETLERİMİZ

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ELEKTRİK KABLOSU

Elektrik Kablosu Satışı, Yer Altı Kablosu Satışı

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ELEKTRİK MALZEMELERİ SATIŞI

Tüm Elektrikli Malzemelerin Satışı

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KLİMA SATIŞI

Klima Satışı, Vantilatör Satışı, Tavan Vantilatör Satışı

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MÜHENDİLİK HİZMETLERİ

Proje Bazlı Mühendislik Projeleri

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KÜÇÜK EV ALETLERİ SATIŞI

Tüm Küçük Ev Aletleri Satışı

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PİS SU DALGIÇ POMPASI SATIŞI

Su Pompası, Dalgıç Pompa, Temiz Su Dalgıç Pompası

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FATURA ÖDEME NOKTASI

KKTC Telefon Dairesi, Turkcell, Digiturk, KIBTEK ELEKTRİK,Su Faturaları(Tüm Belediyeler),Trafik Cezaları, DAÜ Okul Harcı

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ŞANS OYUNLARI

Devlet Piyangosu,Milli Piyango,On Numara, Şans Topu,Süper Loto,Sayısal Loto, Hemen Kazan

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9

Yıllık
Deneyim

1000

'lerce Mutlu
Müşteri

TÜM

Kıbrıs'a
Hizmet

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